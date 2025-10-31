Hombre Intenta Robar Celular a Joven y Termina Golpeado por Vecinos en Tlaquepaque

Un hombre fue golpeado después de que intentó robar el celular a una joven en las calles de la colonia Nueva Santa María, en el municipio de Tlaquepaque, y se salvó de un linchamiento mayor tras la llegada de los policías.

Los hechos ocurrieron este 31 de octubre, cuando el hombre de 35 años tomó el teléfono celular de la joven e intentó escapar por el techo de una vivienda en los cruces de San Odilón y San Isidro, momento en que ya era perseguido por oficiales.

No obstante, el supuesto ladrón nunca imaginó que las mismas personas que vivían en esa casa se atreverían a retenerlo y empezar a golpearlo, para así dar aviso a las autoridades.

No, pues ahí lo agarraron y le metieron sus guamazos, y yo le dije a los muchachos que no lo golpearan tanto, mejor háblenle a la patrulla y así ya es otra cosa, verdad. Per cómo se metió, pues cómo, yo creo que brincó por acá atrás Esperanza Acevedo, vecina de la colonia Nueva Santa María

Policías aseguran diferentes celulares tras la detención del ladrón

Una vez que los policías acudieron hasta la finca, corroboraron que el ladrón cargaba con diferentes celulares en las bolsas de su pantalón, por lo que procedieron a detenerlo.

Sin embargo, en la revisión conforme a protocolo, no se le fueron localizadas armas o algún objeto punzocortante.

El sujeto fue puesto a disposición de un agente del Ministerio Púbico para que en las próximas horas puedan definir su situación legal y así verificar si el hombre también pertenecía a una banda de ladrones.

Ivonne Alcántar / N+

