Guadalajara Tendrá Parquímetros Virtuales que Permitirán Pagar Sólo el Tiempo de Uso

Guadalajara tendrá un nuevo sistema de parquímetros virtuales a partir del 14 de marzo, el cual permitirá pagar el tiempo exacto de consumo, es decir, que el conductor pagará únicamente el tiempo que haya dejado su vehículo estacionado en el lugar.

De acuerdo a Saúl González, Director de Movilidad de Guadalajara, habrá una aplicación móvil para realizar el pago de los parquímetros, y con esta nueva característica, no será necesario esperar un reembolso por los pagos que se excedan de la cantidad cobrada.

“El pago es por el tiempo exacto que se utiliza en la vía pública, a través de dos modalidades que va a tener la aplicación, que es para el tiempo que estamos utilizando. Cuando ya no lo vayamos a hacer o el reembolso del saldo que ya no se haya utilizado durante el tiempo que nosotros pagamos, la aplicación va a generarte alertas para que desde donde tú estás puedas realizar el pago vía remota”, mencionó González.

La aplicación móvil también permitirá mantener seguro contra el robo total y daños en los vehículos estacionados. De acuerdo a González, es un monto que se define a través del contrato.

“Lo que sí, es que cuando tengan alguna necesidad de que sea atendido, deberá acercarse a las dependencias e instituciones del ayuntamiento para poderle dar seguimiento si está vigente, y podrán hacer uso de, en caso de que sea necesario”, comentó.

El funcionario recomendó descargar esta nueva aplicación llamada Blinkay: Smart Parking App, para poderla utilizar a partir del 14 de marzo.

¿Cómo se podrá recargar la aplicación?

El saldo se puede recargar en la aplicación en farmacias y tiendas de conveniencia.

Las multas por no pagar el parquímetro en Guadalajara ascienden alrededor de 700 pesos con descuento de hasta 50% si pagan en los primeros días.

El contrato con esta nueva empresa operadora de parquímetros en Guadalajara estará vigente hasta el 30 de septiembre de 2027.

Iliana Gutiérrez / N+

