Mientras Hacían Ejercicio, Personas Localizan Restos Humanos a un Costado del Río Santiago

Fue hallado el dorso de una persona a un costado del Río Santiago, en Guadalajara. El resto humano fue localizado sobre el camino a Colimilla debido a la gran cantidad de zopilotes que había en la zona.

De acuerdo con autoridades tapatías, el hecho tuvo lugar 400 metros antes de la hidroeléctrica y cerca del poblado conocido como Las Juntas, en Guadalajara, a un costado del Río Santiago.

¿Quiénes hallaron el dorso humano?

El dorso fue localizado por personas que realizaban ejercicio en el camino a Colimilla; fueron ellas quienes refirieron sobre la presencia de zopilotes debido al resto humano.

Guardabosques del municipio de Guadalajara solicitaron el apoyo de Protección Civil y Bomberos para entregar los restos humanos a personal de Ciencias Forenses, quienes los trasladaron al anfiteatro.

Se recibe reporte de la localización de un dorso humano sobre el Río Santiago, a la altura de la hidroeléctrica. Guardabosques de esta comisaría es quien hace la localización en ese lugar, desconociendo el sexo, la edad y la evolución cadavérica. Policía de Guadalajara

Al momento se desconoce a quién pertenece el dorso, será personal forense quien investigue esto tras los análisis correspondientes.

Javier Sandoval / N+

