Localizan Sin Vida a Hombre de 36 Años Dentro de la Habitación de un Motel en Zapopan

Un hombre de 36 años, fue localizado sin vida dentro de la habitación número seis de un motel ubicado sobre la avenida Patria, al cruce de Manuel J. Clouthier, en las confluencias de la glorieta de Los Cubos, dentro del municipio de Zapopan.

El personal del establecimiento fue quien realizó el hallazgo, ya que se les hizo extraño que no cumplieran con el horario de la renta las personas que habían ingresado a la recámara. Por ello, decidieron aproximarse y, al no recibir respuesta, ingresaron al cuarto.

¿Qué se sabe de la muerte del hombre?

Se informó que, el hombre no presentaba huellas de violencia, además se sabe que ingresó a la habitación con más hombres y mujeres. Sin embargo, la víctima estaba completamente solo cuando lo encontraron sin vida.

La policía acordonó la zona y aseguró un vehículo de lujo; no se sabe si era propiedad del ahora fallecido.

Miguel Zaragoza García / N+

