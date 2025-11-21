Por la Matanza del 24 de Noviembre en Los Arcos del Milenio, Guadalajara, Hay 15 Detenidos

Hay 15 detenidos por la matanza de los Arcos del Milenio. Este 24 de noviembre se cumplen 14 años de este suceso en el que 26 personas fueron privadas ilegalmente de la libertad y asesinadas, para después abandonar sus cuerpos en el nodo vial de Lázaro Cárdenas y Mariano Otero.

De acuerdo con la Fiscalía de Jalisco, al menos 15 hombres han sido implicados en este multihomicidio que conmocionó a todo el estado.

Ese día, alrededor de las 7 de la mañana, las autoridades recibieron el reporte de una persona atropellada, pero al llegar al lugar se encontraron con la escena de una verdadera masacre.

Fue en los Arcos del Milenio donde, en distintos puntos, se hallaron al menos tres camionetas. En su interior estaban los 26 cuerpos distribuidos, apilados y con huellas de violencia.

En diciembre de 2011 la Fiscalía presentó a tres presuntos implicados, quienes señalaron que las muertes habían sido resultado de venganzas entre grupos delictivos.

En febrero de 2012 fue detenido Daniel “N”, identificado como presunto autor intelectual del multihomicidio y líder de una célula criminal.

En 2016, tres sujetos que enfrentaban cargos por más de 10 homicidios, secuestros y extorsión fueron liberados por falta de elementos para procesarlos. La sexta sala de lo Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado determinó revocar la formal prisión al desestimar las pruebas presentadas por el agente del Ministerio Público.

¿Qué ha pasado con los responsables de la matanza de los Arcos del Milenio?

A lo largo de los años, la investigación de estos hechos ha enfrentado obstáculos legales, pero también ha logrado sentencias contra varios implicados. Entre ellos, la de Pablo “P”, quien también se identificó como Ramón “P”.

El 19 de julio de 2024 fue condenado a 186 años y 8 meses de prisión por ser uno de los responsables de la matanza. Sin embargo, al exceder la penalidad marcada por la ley, se determinó que solo debía cumplir una condena de 50 años.

De los 15 hombres detenidos por este crimen, él ha sido el último en ser sentenciado

