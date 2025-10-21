Acude a Cita Romántica Tras Conocer a Mujer en Aplicación y Termina Privado de la Libertad

Lo que debía ser el inicio de una historia de amor para un hombre se convirtió en su peor pesadilla.

El sujeto había acordado encontrarse con una mujer en un departamento, tras haber sido contactado a través de una aplicación de citas. Sin embargo, al llegar al lugar, no solo encontró a su prospecto de "novia", sino también a otro hombre que lo golpeó en repetidas ocasiones.

Posteriormente, ambos lo amenazaron y lo mantuvieron cautivo durante al menos cinco días en un inmueble ubicado sobre la avenida La Paz y Enrique Díaz de León.

Un hombre fue engañado por una mujer que conoció en una aplicación de citas. Foto: Policía De Guadalajara

No conformes con ello, la mujer y el hombre lo obligaron a acudir a una sucursal bancaria en la calle Libertad y 16 de Septiembre para solicitar un préstamo. Al día siguiente, cuando debían recoger el efectivo, el hombre aprovechó el momento y pidió ayuda a la cajera, quien activó la alarma.

En estos días lo obligan a hacer el trámite de un préstamo, el cual venían a sacar el efectivo. Al estar haciendo el trámite, pide ayuda a la cajera, la cual es la que acciona la alarma al acercarse a los señalados, quienes son una mujer de 48 años y un hombre de 40 Elemento de la Policía de Guadalajara.

Al ser identificados y revisados conforme al protocolo, se les encontraron 50 mil pesos en efectivo y dos envoltorios con droga.

¿Quiénes fueron los responsables de la privación ilegal de la libertad de un hombre en Guadalajara?

Los detenidos, identificados como Roxana Jazmín “N” y Ulises Ramsés “N”, fueron puestos a disposición de un agente del Ministerio Público, quien determinará en los próximos días su situación legal y si cuentan con antecedentes penales

