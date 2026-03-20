Hombre Alcoholizado Lastima a su Mamá con una Botella de Vidrio en Guadalajara

Un hombre de aproximadamente 30 años, que se encontraba bajo los efectos del alcohol, atacó a su propia madre con una botella de vidrio en la colonia La Hermosa Providencia, en Guadalajara.

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Los hechos ocurrieron este 20 de marzo, al interior de un domicilio ubicado sobre la calle Samaria, al cruce con Pablo Valdez.

El hombre había salido de su casa para beber, posteriormente regresó a la vivienda, donde presuntamente su madre le reclamó por su estado de ebriedad, motivo que fue suficiente para que el sujeto quebrara una botella de vidrio para amenazarla de muerte.

Durante el forcejeo, el hombre lastimó a su mamá en una mano con la botella de vidrio. Después de este hecho, vecinos de la zona llamaron al 911 de emergencias tras escuchar la trifulca y los gritos de la madre pidiendo ayuda.

Policías y paramédicos llegaron para auxiliar a la mujer

Al lugar de los hechos, llegaron policías de Guadalajara, quienes al darse cuenta de que la mujer estaba herida, solicitaron apoyo de los paramédicos de la Cruz Verde, mismos que a su arribo, auxiliaron a la madre.

La víctima, además del dolor causado por la herida, se encontraba inmersa en una crisis nerviosa que requirió su atención integral.

Por su parte, oficiales de la Comisaría de Guadalajara implementaron un operativo para dar con el causante, sin embargo, a pesar de su estado de ebriedad, éste consiguió escapar del lugar después de la agresión.

Edgar Abraham Flores / N+

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