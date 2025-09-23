Hombre Roba 16 Mil Pesos de un Negocio en Tlaquepaque y es Atropellado al Huir

Un hombre que ingresó a un negocio en Tlaquepaque para cometer un robo de 16 mil pesos, fue atropellado por un motociclista al intentar escapar, por lo que fue trasladado a recibir atención médica y posteriormente detenido por las autoridades.

Historia relacionada: Pareja es Atacada a Balazos Tras Resistirse a un Asalto en Tlaquepaque; Son Reportados Graves

Los hechos fueron captados por una cámara de seguridad. Un sujeto vestido como repartidor de comida, entró a un negocio de bebidas alcohólicas ubicado en las calles Labrador y Del Sol, en la colonia Artesanos, para cometer un violento asalto.

En el video se puede ver cómo el asaltante arribó a la fachada del negocio, y cuando una mujer entreabrió la puerta, éste ingresó de manera forzosa y amagó con un arma de fuego a la mujer y a un hombre que estaba sentado en una silla.

El asaltante mantuvo en el piso a las víctimas, amenazándolas, mientras tomaba el dinero en efectivo de un cajón. Posteriormente, agredió verbalmente a los amagados, tomó un teléfono celular y lo aventó para después escapar del lugar.

El asaltante fue atropellado por un motociclista antes de escapar

Sin embargo, el asaltante fue atropellado por un motociclista al salir del negocio, por lo que fue retenido en el lugar hasta que los policías de Tlaquepaque llegaron.

Este sujeto identificado como Damián ‘N’, de 39 años, iba bien preparado para cometer el asalto, ya que las autoridades le aseguraron un chaleco táctico con dos placas balísticas, así como 46 cartuchos de calibre 9mm. No obstante, no encontraron el arma con el que cometió el robo.

Asimismo en sus pertenencias se localiza un chaleco balístico con dos placas balística de la marca Powell Hall, un casco en color negro de motociclista, así como 46 cartuchos de 9 milímetros Comandante de la Policía de Tlaquepaque

Antes de ser entregado a la Fiscalía de Jalisco, el hombre fue trasladado hasta las instalaciones de la Cruz Roja, en el Parque Morelos, para ser atendido debido a las lesiones que presentó después de ser atropellado.

Juan Pablo Ortega / N+

Historias recomendadas: