Hombre Cae al Pintar Fachada de Motel en La Gigantera, Tlajomulco de Zúñiga

Un trabajador de 50 años de edad, que realizaba labores de pintura en la fachada interior de un motel, falleció tras caer de un andamio de aproximadamente cinco metros de altura. El hombre era parte fundamental del departamento de mantenimiento.

El accidente ocurrió en el inmueble ubicado sobre la avenida Adolf B. Horn, a la altura de la colonia La Gigantea, en Tlajomulco de Zúñiga. Otros empleados del negocio solicitaron la presencia de las autoridades al percatarse de la fuerte caída.

El hombre pintaba un motel en Av. Adolf B. Horn. Foto: N+

¿Quiénes atendieron primero la emergencia tras la caída del trabajador?

Primero arribaron policías municipales, seguidos por paramédicos, quienes confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales y que, probablemente, la muerte ocurrió de manera instantánea.

Ante lo sucedido, se abrió una nueva carpeta de investigación.

Miguel Zaragoza García N+

