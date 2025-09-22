Hombre Muere en el Parque Metropolitano Tras Caer de una Patineta

Un hombre de 48 años murió después de haber caído de una patineta durante la tarde del domingo 21 de septiembre en el Parque Metropolitano, en Zapopan.

De acuerdo con policías municipales, mientras realizan un recorrido de vigilancia por la colonia La Estancia, una mujer les pidió ayuda ya que junto a ella se encontraba lesionado e inconsciente un hombre.

¿Por qué murió el hombre en el Parque Metropolitano, en Zapopan?

Los oficiales solicitaron posteriormente el apoyo de los paramédicos, quienes confirmaron la muerte de la víctima debido a un trauma de cráneo severo.

Esto sucede generalmente cuando, según expertos, la cabeza recibe un impacto fuerte o una sacudida violenta, provocando daño directo en el cerebro. Además, se considera severo cuando la persona pierde el conocimiento por un tiempo prolongado, presenta sangrado interno, fracturas en el cráneo o cuando el daño cerebral pone en riesgo la vida o deja secuelas permanentes.

Las causas más comunes del trauma de cráneo severo son los accidentes automovilísticos, pero también se puede originar por caídas desde una altura considerables, golpes durante actividades deportivas de alto impacto, agresiones físicas con objetos contundentes o accidentes laborales.

Cabe mencionar que el trauma puede provocar hemorragias internas, inflamación, pérdida de memoria, dificultades para hablar, problemas motores o incluso estado de coma.

