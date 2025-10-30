Hombre Da Brutal Golpiza al Exnovio de su Pareja por Seguir Buscándola

Un arranque de celos y la disputa por una mujer terminó en una violenta agresión en la colonia Morelos, en el municipio de Guadalajara. Un joven de 28 años resultó lesionado tras ser golpeado por la actual pareja sentimental de su exnovia.

Noticia Relacionada: Hombre Apuñala a su Exnovia y a su Papá que Intentó Defenderla en su Casa en Guadalajara

El joven terminó severamente golpeado por seguir buscando a su exnovia

Los hechos ocurrieron en una vivienda ubicada sobre la calle Halcón al cruce con Pichón, donde, según reportes de las autoridades, el agresor arribó al sitio acompañado de dos hombres más. Al ingresar, comenzaron a reclamarle a la víctima por seguir en contacto con su expareja.

La discusión subió de tono y pronto se desató la agresión física. El joven recibió golpes en el rostro y la cabeza, por lo que fue atendido por paramédicos de la Cruz Verde, quienes acudieron al lugar para brindarle los primeros auxilios.

La víctima señala al actual novio de su ex como el responsable del ataque

De acuerdo con el relato del afectado, el responsable directo fue la actual pareja de su exnovia, quien, envuelto en un ataque de celos, decidió enfrentarlo. Los agresores huyeron del lugar antes de que llegaran los elementos de la Policía de Guadalajara, quienes solo encontraron al joven herido dentro de la finca.

A pesar de las lesiones, la víctima fue reportada estable de salud. Las autoridades iniciaron una carpeta de investigación para dar con los responsables del ataque.

Abraham Flores / N+

Historias Recomendadas: