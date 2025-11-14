Don Fernando, Hombre de 63 Años, Termina en la Calle Tras un Incendio en su Casa en Guadalajara

A sus 63 años de edad, Don Fernando vivió en carne propia la devastación; un incendio acabó con su hogar en la colonia Lomas del Paraíso, del municipio de Guadalajara.

Pues muy difícil, porque nadie se espera eso y me sorprendió, lo bueno que no me dormía todavía y alcancé a ver las flamas, traté de apagarlas pero no lo logré Don Fernando, quien perdió su casa tras un incendio

Don Fernando pide ayuda a las autoridades tras perder su patrimonio

El hombre pidió ayuda a las autoridades, ya que perdió todo su patrimonio después del incendio.

Sí, ya no se puede vivir en ella, sí, en la calle, así como Diosito me mandó al mundo, sin nada, pero hay que ser fuertes Don Fernando, quien perdió su casa tras un incendio

Las bicicletas que arreglaba, su ropa y otros artículos quedaron cubiertos por el tizne; lo que un día fue su hogar se convirtió en cenizas.

Pues ahorita ando embotado, necesita uno ver primeramente y hacer todo lo demás, si fuera posible, pues ayuda, sí Don Fernando, quien perdió su casa tras un incendio

Fernando espera que las autoridades lo apoyen económicamente, lo mismo piden sus vecinos, quienes también resultaron afectados por el incendio, del cual hasta ahora se desconocen las causas.

