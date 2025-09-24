Así Vive un Hombre de 83 Años que Cuida a su Hijo con Parálisis Cerebral en Tlaquepaque

José de Jesús García es un hombre de 83 años que se encarga de cuidar a su hijo Toño, quien padece parálisis cerebral desde que nació, en la colonia Lomas del Cuatro, en Tlaquepaque.

La madre de Toño murió cuando él tenía cinco años, y ahora que tiene 28, su padre ha sido el motor para sacarlo adelante, por lo que el amor por los hijos no tiene límites ni barreras.

Nació con una discapacidad de seis cirugías: pies, manos, cintura, cadera y cabeza. Eran puras cirugías. Yo quiero enseñarlo a caminar pero ya está muy pesado, vamos a buscar un aparatito que le ayude para que camine José de Jesús García, padre de Toño

Todas las mañanas, Jesús saca a su hijo en una carriola a recorrer las calles para que pueda distraerse. Su padre es bien conocido debido a que siempre ve por Toño, pero especialmente es admirado, ya que no es fácil cargar con el peso de su hijo.

Mucha alegría para mí porque lo saco a distraerse, mal hiciera que lo dejara encerrado y venirme yo solo, primero él por delante José de Jesús García, padre de Toño

Jesús se mantiene sólo con su pensión de adultos mayores

Jesús se mantiene gracias a su pensión de adultos mayores, y a pesar de sus carencias y necesidades, es un hombre agradecido, ya que en lugar de pedir ayuda, siempre agradece, y hasta el día de hoy no le falta quién lo busque para brindarle algo de despensa, pañales o algún otro insumo.

Llegan y me llevan comida, si ocupas otra cosa nos dices. Pues que se los agradezco mucho porque por algo me están ayudando, que sigan ayudando para que Dios los vea José de Jesús García, padre de Toño

Jesús pide que lo visiten a él y a su hijo Toño, ya que abre las puertas de su casa y de su corazón para contar esta historia de sacrificio y esfuerzo, pero sobre todo, de mucho amor.

