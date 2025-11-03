Hombre Muere Ahogado al Intentar Recuperar su Gorra de Canal de Aguas Negras de El Salto

Un hombre de 36 años, bajo los influjos el alcohol, desapareció luego de ingresar a un canal de aguas negras en El Salto, Jalisco tratado de recuperar su gorra. El cuerpo del hombre fue localizado sin signos vitales.

¿Cómo fue localizado el cuerpo del hombre?

Fueron los mismos obreros que realizan obras sobre la Carretera a Chapala, quienes dieron aviso a las autoridades tras localizar un cuerpo dentro de un canal de aguas negras, a la altura de Profesor Carrillo, en el municipio de El Salto.

Elementos de Protección Civil y Bomberos de El Salto, junto con efectivos de la Policía del Estado y la Guardia Nacional, confirmaron que se trataba de un hombre que había desaparecido desde el jueves 30 de octubre.

Familiares señalan que el hombre estaba alcoholizado

Familiares de la víctima, de 36 años, acudieron al lugar y lo identificaron. Relataron que el hombre había ingresado al canal bajo los efectos del alcohol para buscar una gorra que se le había caído, pero fue arrastrado por la corriente.

Nos bajaron un reporte el día de ayer donde había una persona desaparecida en este lugar. Íbamos a realizar una búsqueda el día de hoy a las 10 de la mañana junto con familiares, pero desgraciadamente la búsqueda ya se canceló porque ya lo identificaron; aparentemente sí es la persona que se les había extraviado Leopoldo Padilla, comandante de Protección Civil de El Salto

El cuerpo permanecía atorado entre piedras, por lo que bomberos municipales esperaron la llegada de peritos forensespara realizar la extracción. Testigos mencionaron que el día de los hechos, el hombre convivía con varios amigos, quienes al notar que no salía del canal, iniciaron su búsqueda sin éxito.

Javier Sandoval / N+

