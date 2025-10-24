Hombre Ataca a su Novio con un Cuchillo en Guadalajara Después de una Discusión

Un hombre fue atacado con un cuchillo por su novio después de una discusión en la colonia Blanco y Cuéllar, en el municipio de Guadalajara, un hecho que implicó a policías municipales y paramédicos de la Cruz Verde.

Los hechos ocurrieron al interior de una torre de departamentos ubicada en los cruces de las calles Industria y Ventura Anaya. La pareja de hombres empezó a discutir, y uno de los sujetos tomó un cuchillo y agredió al otro.

La herida que presentó el hombre herido en el abdomen fue superficial, de acuerdo a los paramédicos de la Cruz Verde, quienes arribaron después de un llamado de emergencia. El lesionado tampoco fue trasladado a recibir atención médica.

Está muy leve, sólo es un rozón en el abdomen. Él refiere que con un cuchillo, pero no quiere los servicios médicos. Afortunadamente no pone en riesgo su vida Manuel Hernández, paramédico de la Cruz Verde

Policías de Guadalajara no encontraron al agresor

Cuando los policías de Guadalajara llegaron, el agresor no estaba en el lugar de los hechos, aunque se realizó una búsqueda por la zona, no fue posible localizarlo.

Hasta ahora no se ha informado si el novio del agresor levantó una denuncia en su contra.

