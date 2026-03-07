Hombre Recibe Más de 15 Puñaladas tras Conflicto Familiar en Zapopan; está Grave

Un hombre de entre 25 y 30 años de edad se debate entre la vida y la muerte luego de recibir más de 15 puñaladas durante una riña ocurrida en calles de la colonia Villas de Guadalupe, en el municipio de Zapopan.

El ataque se registró en el cruce de las calles Fidel Medina y Jícama, donde, de acuerdo con testigos, todo inició como una discusión familiar que fue subiendo de tono y en la que también se involucraron personas ajenas al conflicto.

El agresor escapó después de haber apuñalado al hombre

Autoridades informaron que el presunto agresor sería un familiar del lesionado, quien tras el ataque se dio a la fuga.

Paramédicos de la Cruz Verde localizaron al herido a bordo de un vehículo en el que aparentemente intentó escapar; sin embargo, debido a las condiciones en las que se encontraba, perdió el control del automóvil y terminó impactándose contra una camioneta de transporte de personal que estaba estacionada.

Al cierre de esta información, el hombre permanecía en estado delicado de salud e incluso fue necesario que lo intubaran mientras recibía atención médica.

Juan Pablo Ortega / N+

