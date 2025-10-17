Conductor Evita Carambola en Tlaquepaque con Pipa de Gas Mientras Hombre Sufría un Paro Cardiaco

El conductor de una pipa de gas LP evitó un gran accidente en Tlaquepaque, después de que se dio cuenta de que un camión delante de él iba en reversa sin detener su marcha, por lo que puso el freno de mano para que impactara levemente su vehículo y así detener completamente su marcha.

Esto sucedió en Prolongación Gobernador Curiel, a la altura de la calle Juan Diego, en la colonia Tepeyac. La primera reacción del conductor de la pipa fue poner el freno de mano para detener el camión que iba en reversa, aunque esto provocara un choque contra su propio vehículo, y así, los demás coches no resultaran afectados.

Una vez que logró detener su marcha, el conductor bajó de la pipa y al acercarse al camión, vio que el chofer se estaba convulsionando, por lo que rápidamente notificó a las autoridades.

El conductor del camión falleció tras sufrir el paro cardiaco

A la llegada de los paramédicos, el hombre, de 45 años, quien padecía diabetes, ya no tenía signos vitales, posteriormente confirmaron que el sujeto había sufrido un paro cardiaco.

No se reportaron otros automóviles dañados a causa de este percance, así como tampoco personas lesionadas.

La zona fue acordonada por policías de Tlaquepaque, quienes también cerraron el carril de circulación en sentido hacia la Av. Patria durante varias horas, en espera de que peritos forenses se hicieran cargo de trasladar el cuerpo hasta la morgue metropolitana.

Una grúa se hizo cargo de retirar ambos vehículos para liberar la vialidad.

