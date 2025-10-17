Hombre Dispara por Accidente a su Amigo de 18 Años con Arma de Fuego en Tonalá

Un joven de 18 años se debate entre la vida y la muerte, después de que uno de sus amigos le disparó con un arma de fuego accidentalmente en el municipio de Tonalá.

El joven y su amigo se encontraban en una terraza en la colonia El Amial, cuando al manipular el arma de fuego, se les escapó un disparo.

Los vecinos, tras escuchar el estruendo, se alarmaron y rápidamente hicieron el llamado a las autoridades a través del número de emergencias 911.

Se dio a conocer que la bala alcanzó la clavícula del joven, por lo que fue llevado de urgencias hasta la Cruz Verde Norte Tonalteca, en donde su estado de salud fue reportado como grave.

Por su parte, policías de Tonalá llegaron hasta los cruces de Independencia y Orquídea, en donde otras personas que estaban en la terraza, les mencionaron que en el momento de los hechos, el amigo del joven, de 37 años, era quien tenía la pistola en su mano izquierda, y en un descuido la disparó.

Policía detienen a hombre que disparó a su amigo

Una vez que el sujeto fue identificado, fue detenido por los policías para realizar las indagatorias correspondientes.

Este caso fue turnado a la Fiscalía de Jalisco para continuar con las investigaciones y así descartar si se trató de una agresión directa o fue sólo un accidente.

A pesar de que no se reveló la cantidad de personas que estaban en la terraza, o si había menores de edad, no se reportaron más personas lesionadas por este hecho.

Ivonne Alcántar / N+

