Hombre Muere tras Volcadura en Límites de Tlajomulco y Tlaquepaque antes de Dar Vuelta en Curva

Un hombre de aproximadamente 40 años murió tras sufrir un aparatoso accidente vehicular cuando circulaba a bordo de una camioneta sobre la prolongación Aquiles Serdán, a la altura de la calle Las Pomas, en el poblado de Santa Anita, en los límites de los municipios de Tlajomulco de Zúñiga y San Pedro Tlaquepaque.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de una camioneta color rojo habría perdido el control de la unidad metros antes de una curva, lo que provocó que cayera en una zanja y posteriormente se impactara contra un árbol. El fuerte golpe proyectó el vehículo varios metros adelante, hasta quedar volcado sobre el costado del piloto.

Autoridades informaron que el hombre no portaba el cinturón de seguridad, lo que ocasionó que quedara con medio cuerpo fuera del automotor, presumiéndose que falleció de manera instantánea al momento de la volcadura.

Elementos policiales confirmaron que al arribo de las unidades de emergencia no se localizaron testigos oculares del percance; sin embargo, en el interior del vehículo se encontraba una persona aparentemente sin signos vitales. Paramédicos que acudieron al sitio corroboraron que el hombre ya había fallecido.

La curva carece de alumbrado público y señaletica

Cabe señalar que en el lugar del accidente la falta de alumbrado público complica la visibilidad para los automovilistas, además de que el camino carece de señalética que advierta sobre la presencia de la curva, lo que representa un riesgo para quienes transitan por la zona.

Debido a lo despoblado del área, no fue posible obtener datos sobre la identidad de la víctima. El cuerpo fue trasladado a la morgue metropolitana, donde permanecerá en espera de ser reclamado por sus familiares.

Jahir Bernardo / N+

