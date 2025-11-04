Hombre Prende Fuego a su Propia Casa para Quemar a sus Vecinos en Guadalajara

Una persona en situación de calle, prendió fuego a su propia casa, con la intención de causar daños a sus vecinos a través de las llamas, un hecho que cometió por tercera vez en menos de una semana en Guadalajara.

Tras esta situación, se registró una fuerte movilización de los Bomberos de Guadalajara, así como cuerpos de emergencia que llegaron hasta los cruces de Pablo Quiroga y Rafael Cárdenas, en la colonia Lomas del Paraíso I.

Bomberos de Guadalajara descartaron personas lesionadas

Los bomberos sofocaron el fuego y descartaron que hubiese personas o animales atrapados entre las llamas. Debido a la pronta reacción de los tragahumos, no hubo afectaciones graves a viviendas cercanas.

Fueron los mismos moradores de la zona quienes aseguraron que vieron el momento exacto en que el hombre provocó el incendio tanto al interior como en el exterior de la finca, donde había colchones, basura, ropa e infinidad de material inflamable.

Algunos vecinos identificaron al hombre como ‘El Piromaniaco de Lomas del Paraíso’.

Y dijo él: ‘pues ya, ya le prendí’, dice: ‘para que vean lo que es tener huevos’. De hecho él de eso se mantiene, de recoger eso, ya van tres veces que vienen los del ayuntamiento a limpiar todo y lo vuelve a llenar Vecina de la colonia Lomas del Paraíso I

Únicamente, pues se colapsaron lo que viene siendo los techos que vienen siendo las láminas. Va a venir el personal de nuestra dependencia para canalizar lo que viene siendo la basura con la dependencia correspondiente para que la retiren Moisés Morales, oficial de Bomberos de Guadalajara

Los vecinos refirieron a las autoridades que al ser un hecho recurrente, temen por la seguridad de su patrimonio, ya que cuando el causante del incendio llegó la Comisaría de Guadalajara, ya había escapado del lugar.

