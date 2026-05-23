Hombre Alcoholizado Provoca Movilización en Guadalajara; Aseguró que Era un Agente Encubierto

Un hombre alcoholizado movilizó a policías estatales en Guadalajara tras asegurar que era agente encubierto extranjero y denunciar un supuesto secuestro en una vinatería.

El responsable, de aproximadamente 40 años, provocó la movilización en el cruce de Federalismo y Fidel Velázquez. Ahí, afirmó ser un agente de los Estados Unidos y no solo eso, pues denunció que uno de sus compañeros había sido secuestrado dentro de una vinatería.

Lo descubrieron tras caer en contradicciones

Policías estatales acudieron al sitio, sin embargo, al solicitarle identificaciones comenzó a contradecirse. Incluso le facilitaron un celular para contactar a sus supuestos superiores, pero jamás logró comunicarse.

El hombre apenas podía hilar palabras de lo borracho que estaba. Al final, no quiso proceder en contra de nadie y se le olvidó que “trabajaba” para las autoridades extranjeras. Además, al ver la presencia de los medios de comunicación, tomó un taxi y se fue del sitio.

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