Hombre Muere Atropellado por Motociclista Mientras Empujaba un Vehículo Descompuesto en Zapopan

Un hombre murió después de que fue atropellado por un motociclista mientras el sujeto estaba empujando un automóvil descompuesto sobre el Periférico, en dirección de Guadalajara a Zapopan.

Los hechos ocurrieron este 19 de noviembre cuando al ir conduciendo, el vehículo en el que viajaban dos hombres sufrió una descompostura sobre el paso a desnivel que se ubica a la altura de la Av. Alcalde, en el municipio de Zapopan.

El conductor y el copiloto de este vehículo descompuesto descendieron para intentar empujarlo y así volver a bordo, sin embargo, un motociclista que era acompañado de otro sujeto, no se dio cuenta de lo que había en su camino y chocó contra ambos.

Quien empujaba la parte trasera, el copiloto de 50 años, recibió todo el impacto, por lo que fue trasladado en estado grave a una unidad de la Cruz Verde, en donde poco después fue declarado sin vida.

En el automóvil y la motocicleta quedaron las marcas de lo fuerte que fue el choque.

Los demás tripulantes resultaron con lesiones graves

Los tripulantes de la motocicleta, quienes no llevaban casco de seguridad, terminaron con lesiones regulares, por lo que también fueron enviados a un puesto de socorros.

El sujeto que conducía la motocicleta quedó en calidad de detenido, sin embargo, no se ha informado si tendrá consecuencias legales.

