Detienen a Hombre por la Muerte de un Joven en Riña tras Partido de Futbol en Guadalajara

Tras la muerte de un joven de 16 años ocurrida después de un partido de futbol en Guadalajara, un hombre identificado como Moisés “N”, de 25 años, fue detenido y puesto a disposición de un juez para enfrentar una audiencia de imputación por su presunta responsabilidad.

Noticia relacionada: José Antonio ‘N’ es Vinculado a Proceso por Feminicidio en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco

¿Cómo murió el joven de 16 años?

De acuerdo con la investigación a cargo de la Unidad de Homicidios Intencionales de la Fiscalía del Estado, los hechos se registraron la noche del 9 de septiembre de 2024, en una unidad deportiva de la ciudad, cuando ambos jóvenes participaron en un encuentro de futbol en equipos contrarios.

Señalan a Moisés "N" de Presunto responsable

Durante el partido, Moisés “N” habría agredido en una primera ocasión al adolescente con un golpe en el rostro y, posteriormente, lo golpeó nuevamente en la nuca, provocándole lesiones graves.

A pesar de que el joven fue atendido por servicios médicos, murió a consecuencia de un traumatismo craneoencefálico.

Tras las indagatorias, el presunto agresor fue ubicado, detenido y trasladado el 10 de octubre desde las instalaciones de la Fiscalía del Estado hacia un Juzgado de Control, donde se llevará a cabo la audiencia de imputación en su contra.

La Fiscalía del Estado informó que continuará con las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y garantizar que no haya impunidad en este caso.

DAFL / N+