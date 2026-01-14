Detienen a Hombre que se Dedicaba a Asaltar en la Línea 4 del Tren Ligero de Guadalajara

Un hombre identificado como Pedro ‘N’, de 48 años, fue detenido por las autoridades, ya que se dedicaba a asaltar a usuarios de la Línea 4 del Tren Ligero de Guadalajara, mientras iba a bordo de una motocicleta robada.

El ladrón se dedicaba a robar en el tramo que comprende las estaciones de El Cuervo hasta Lomas del Sur, en la zona de Tlajomulco.

Algunos de los afectados ya habían hecho reportes a las autoridades con las características del sujeto detenido, señalaron que iba armado y les quitaba sus pertenencias.

¿Cómo fue la detención del ladrón?

Tras un operativo montado por autoridades estatales, se detectó a un hombre a bordo de una motocicleta sin placas, que contaba con las mismas características que los afectados señalaron, circulando por el camino a Lomas de Tejeda, cerca del cruce con carretera a San Sebastián el Grande, frente a la estación El Cuervo.

Al detenerlo y revisarlo, se confirmó que se trataba de la persona causante de estos asaltos.

En el punto detectaron a un hombre con las características de uno de los sujetos que presuntamente atracaba en la zona a bordo de una motocicleta sin placas, a quien le marcaron el alto. En la revisión, conforme a protocolo, detectaron que la moto tenía el encendido dañado Comandante de la Policía Metropolitana

Pedro ‘N’ ya fue puesto a disposición de un agente del Ministerio Público para continuar con la investigación.

Cabe mencionar que con esta detención, suman dos de personas detenidas que aprovechaban las instalaciones de la Línea 4 para asaltar a usuarios; el primer detenido era conocido como ‘El Relojero’, un hombre que hasta ahora sigue su proceso en Puente Grande.

