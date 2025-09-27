Deportan a Hombre y lo Capturan en Tamaulipas; Está Señalado de Homicidio en Tonalá

Tras ser deportado desde el estado de Tennessee, Estados Unidos, un hombre fue capturado en Tamaulipas por autoridades mexicanas. Está señalado por su presunta responsabilidad en un homicidio ocurrido en el municipio de Tonalá, Jalisco. Luego de su detención, fue trasladado a Jalisco, donde ya se encuentra a disposición de las autoridades para enfrentar el proceso legal correspondiente por el delito que se le imputa

Según información de la fiscalía, Dagoberto “N” ya había sido detenido por estar acusado de un homicidio ocurrido en 2019 en El Vado, Tonalá, donde murió un hombre. Aunque en dos ocasiones fue declarado inocente por las autoridades, la familia de la víctima promovió un amparo que logró revertir esa decisión. Gracias a ello, el Juzgado Décimo Sexto de lo Criminal emitió una nueva orden para reaprehenderlo.

El hombre ya había sido detenido. Foto: N+

¿Cómo fue trasladado Dagoberto “N” a Jalisco?

La Fiscalía del Estado de Jalisco, a través de la Dirección de Órdenes de Aprehensión, solicitó a la INTERPOL una ficha roja para lograr su captura en Estados Unidos.

El pasado 25 de septiembre, Dagoberto “N” fue trasladado a Jalisco para continuar su proceso legal, señalado por homicidio calificado. Previamente, había sido capturado por autoridades estadounidenses, quienes lo deportaron a Tamaulipas. Desde ese estado, con apoyo de la Fiscalía General de la República y autoridades locales, se concretó su traslado.

