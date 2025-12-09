Guadalajara Se Prepara Para Las Mañanitas a La Virgen De Guadalupe: Fecha, Hora y Sede

Como cada año, la fe y la tradición se reunirán para celebrar a la Reina de México, la Virgen de Guadalupe, este 12 de diciembre en Guadalajara.

¿Dónde serán las mañanitas a la virgen de Guadalupe?

Desde el primer minuto del día, las voces de miles de devotos se elevarán hacia el cielo desde el Santuario de Guadalajara, uno de los puntos más emblemáticos de la celebración guadalupana.

Hora de las mañanitas

A las 00:00 horas, comenzará la tradicional interpretación de Las Mañanitas, un acto que se ha convertido en símbolo de devoción y unidad. La oración musical estará a cargo de un gran elenco preparado especialmente para este momento, que año con año convoca a familias completas, peregrinos y creyentes.

¿Dónde ver las mañanitas en vivo?

La transmisión completa podrá ser sintonizada a través del canal 4 por Televisa Guadalajara.

Se espera una amplia participación y un ambiente de profunda emotividad, característico de esta celebración que marca el inicio de una de las fechas religiosas más importantes del país.

