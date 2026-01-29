Hospitalizado y en Calidad de Detenido el Presunto Asaltante de una Mujer Mayor en Guadalajara

Continúa hospitalizado, grave pero estable, un presunto delincuente que en un intento de asalto resultó herido de un disparo.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada de este jueves en el cruce de las calles Jamaica y Guatemala, en la colonia Del Sur, en Guadalajara.

El detenido iba en compañía de otros dos sujetos, quienes a punta de pistola trataron de despojar a una mujer de la tercera edad de su camioneta.

Con lo que no contaban los ampones es que, a unas casas, se encontraba un escolta perteneciente a la Policía de Zapopan, quien intervino para evitar el asalto.

¿Cómo ocurrió el ataque que dejó a un presunto asaltante lesionado?

Entre este hombre y los delincuentes hubo un intercambio de disparos que al final dejó lesionado en una pierna a uno de los señalados en el robo.

A bordo de una motocicleta, el trío de malhechores escapó, pero dejaron en las puertas de la Cruz Verde al herido. En este punto fue asegurado por policías de Guadalajara y entregado a la Fiscalía de Jalisco.

Hasta el cierre de esta nota informativa, el sujeto permanecía en el puesto de socorros en estado grave pero estable y en calidad de detenido.

Autoridades esperan a que sea dado de alta para ingresarlo a las instalaciones de la Fiscalía y, si es procesado, posteriormente al penal de Puente Grande.

Mientras tanto, el escolta fue llamado ante las autoridades únicamente para brindar su declaración de los hechos.

