IJCF Justifica Demora en Identificación de Magdalena Pérez: la Ley No Exigía Pruebas Genéticas

El titular del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, Alejandro Axel Rivera, justificó la tardanza en la identificación de Magdalena Pérez López, cuyos restos estuvieron 11 años en el Semefo.

De acuerdo al titular, en la época en que el cuerpo de Magdalena entró a las instalaciones del Semefo, la ley no obligaba a tomar muestras genéticas. También explicó que los dictámenes sólo se realizaban a petición del Ministerio Público, lo que dejaba muchos casos estancados.

El poco avance científico de hace 11 años impedía la identificación

Alejandro Rivas mencionó que también había dificultades técnicas por el estado de descomposición y calcinación parcial, así como el poco avance científico en la época, con menor fiabilidad comparados con los estándares actuales.

Lo más seguro es que sí vaya a haber más casos. Le estamos dando seguimiento. Una de las acciones que estamos haciendo en coordinación con la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas es retomar todos los casos que tienen una data antigua Alejandro Axel Rivera, titular del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses

Por otro lado, debido al acumulamiento de cuerpos y segmentos en el Centro de Identificación Humana a más de un año de su inauguración, resaltó que fue diseñado para casos de larga data. Por lo que sus resultados iniciales fueron lentos.

También aclaró que no todos son cuerpos completos. Por ejemplo, mencionó que un registro puede incluir un segmento y no es necesariamente una persona fallecida.

Finalmente, afirmó que el centro está trabajando también en la valoración de casos recientes, sin dejar de lado la larga data.

