Imputan a un Hombre Por Abusar de una Joven en Jalisco; Así Ocurrió la Detención

Ya fue imputado y cuenta con prisión preventiva Omar N., el sujeto detenido el pasado 8 de noviembre por presuntamente abusar sexualmente de una mujer.

Ese fin de semana, elementos de la Policía de Guadalajara, adscritos a la División Especializada en la Atención a la Violencia contra las Mujeres, capturaron a un sujeto en la colonia Mexicaltzingo, a través del operativo “Americana”.

A través del 911, una mujer pidió apoyo para rescatar a su hija, quien le informó que se encontraba en un hotel ubicado sobre la avenida Niños Héroes, al cruce con 16 de Septiembre, con un hombre que desconocía.

Decretan legal detención contra sujeto señalado de abuso sexual. Foto: Policía de Guadalajara

¿Cómo se realizó la detención de Omar 'N'?

La madre de la joven, de 27 años de edad, relató que la noche anterior su hija había salido de fiesta con compañeros de la escuela, pero no volvió a casa. Al notar su ausencia, comenzó a buscarla vía telefónica, a través de la cual la joven le informó que se encontraba en un lugar desconocido. Momentos después pudo enviarle la ubicación, por lo que la madre, acompañada de las autoridades correspondientes, se trasladó a dicho hotel, donde quedó detenido Omar, de 31 años de edad.

Fue remitido ante el Ministerio Público, y el juez calificó como legal la detención, por lo que dictó prisión preventiva en contra del sujeto en tanto se desarrolla la audiencia de vinculación a proceso.

La joven afectada recibió apoyo del personal de DEAVIM y acompañamiento para interponer la denuncia correspondiente

Priscilla Velasco / Las Noticas N+

