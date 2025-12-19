Imputan a Dueño de Taller Mecánico de Guadalajara Donde Fue Asesinada una Familia de Michoacán

La Fiscalía de Jalisco imputó a Víctor Manuel 'N', conocido como 'El Araña', por el delito de homicidio calificado, al relacionarlo con el asesinato de cuatro integrantes de una familia originaria de Michoacán.

De acuerdo con el Ministerio Público, los hechos ocurrieron el 22 de agosto, cuando al interior de una camioneta fueron localizados los cuerpos sin vida de una pareja identificada como Roberto Carlos y Esmeralda, así como sus dos hijos, menores de 7 y 13 años de edad, quienes presentaban huellas de violencia.

La unidad fue localizada la mañana de ese viernes en el cruce de las calles Jorge Delorme y Campos y Medrano, en el oriente de Guadalajara, lo que dio inicio a la carpeta de investigación correspondiente.

¿Cómo fue la detención de 'El Araña'?

Víctor Manuel 'N' fue detenido el 17 de diciembre en una finca ubicada en el municipio de Tonalá y presentado horas después ante un juez de control. Durante la audiencia inicial, el imputado no rindió declaración y se acogió al plazo constitucional de 144 horas, por lo que la audiencia se reanudará el próximo martes 23 de diciembre.

En el desarrollo de las investigaciones, la Fiscalía de Jalisco informó que, mediante trabajos de campo, fueron localizados diversos indicios en un taller mecánico propiedad del imputado, ubicado sobre la calle Ejido, los cuales apuntarían a que en ese sitio habría sido privada de la vida la familia.

La Fiscalía de Jalisco imputó a Víctor Manuel 'N' por homicidio calificado con premeditación y ventaja. Será el próximo martes cuando el juez determine si el acusado es vinculado a proceso; mientras tanto, permanece bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

Rodolfo Martín / N+

