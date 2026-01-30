10 Personas Fueron Inhumadas en el Panteón Guadalajara

Diez personas fueron inhumadas en el Panteón Guadalajara. Se trata de personas fallecidas, identificadas pero no reclamadas.

Las diez se encontraban bajo resguardo del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y fueron identificadas en colaboración con el Instituto Nacional Electoral, recibiendo una digna sepultura. Para realizar estas inhumaciones, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses completó el archivo de identificación como marca el protocolo, que incluye los dictámenes de necropsia, antropología, odontología, criminalística, genética y lofoscopia.

Por su parte, la Fiscalía de Jalisco dio su visto bueno al concluir las labores de investigación. Posteriormente, la Comisión de Inhumación otorgó las autorizaciones para proceder con la sepultura.

Diez personas fallecidas no reclamadas por familiares fueron inhumadas

Los diez cuerpos fueron trasladados la mañana de este viernes al Panteón Guadalajara, donde fueron inhumados de manera digna en espacios individuales y plenamente ubicados en gavetas del Gobierno del Estado.

¿Qué sucede con las personas fallecidas identificadas pero no reclamadas?

En algunos casos, aunque las personas están identificadas y se logra contactar a sus familias, no pueden ser entregadas por falta de recursos. Sin embargo, las familias son notificadas en qué espacio fue inhumado su ser querido, por si en algún momento buscan la reintegración.

El Gobierno del Estado cubrió los gastos ante el Registro Civil para las actas de defunción, así como el pago de los sepultureros.

Está en proyecto de las autoridades estatales la construcción de nuevas gavetas en los cementerios de Guadalajara, Ocotlán, Tlajomulco y Zapopan

Alejandra Parra Grande / Las Noticias N+

