Da Inicio la Audiencia Contra Omar 'N' por Presunto Abuso Contra una Menor

Da inicio la audiencia de vinculación a proceso de Omar “N”, quien enfrenta acusaciones por presunto abuso infantil.

Omar 'N' es Acusado de Abusar de una Menor

La diligencia se lleva a cabo dentro de las salas de Control y Juicio Oral del Distrito 1, ubicadas en el complejo penitenciario de Puente Grande, Zapopan, Jalisco, donde el Ministerio Público presentará las pruebas recabadas contra Omar 'N'.

El defensor de la víctima mencionó tener múltiples capturas de pantalla y un video que serán utilizados como pruebas contra el acusado.

¿Cuándo fue detenido Omar 'N'?

Omar 'N' fue detenido la tarde del sábado tras una denuncia que derivó en una orden de aprehensión, en un operativo encabezado por la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y Familia.

