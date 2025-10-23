Investigan el Asesinato de una Niña de 4 Años en Tlajomulco de Zúñiga; Esto Se Sabe

Con el protocolo de feminicidio se investiga el asesinato de una niña de cuatro años.

Este caso de violencia extrema se registró en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, generando indignación entre los habitantes.

Y estaban revisando de aquel lado, se metían y tomaban fotos de aquel lado de allá, en el llano, en el baldío... y hoy en la mañana nos enteramos de que habían encontrado a una niña de 4 años en una bolsa negra Antonio Rosales, vecino del fraccionamiento Jardines del Verano.

El hallazgo ocurrió en una zona despoblada, en una brecha peatonal que conecta dos fraccionamientos de Tlajomulco.

Fue la madre de la menor quien acudió el miércoles al Centro de Justicia para las Mujeres, señalando que era víctima de violencia por parte de su pareja sentimental. Además, denunció que él le había confesado el asesinato de la niña, de quien era padrastro.

La tenían sometida, lo obligaba a hacer ciertas cosas y, bueno, pues denunció también que esta persona le había manifestado que había privado de la vida a la menor. A raíz de eso, se inicia la búsqueda de la menor, se localiza y se tiene a esa persona Salvador González de los Santos, fiscal de Jalisco.

El operativo para localizar a la niña comenzó al mediodía del miércoles y concluyó después de las seis de la tarde.

¿Dónde fue localizado el cuerpo de la niña asesinada?

Tras la detención del padrastro, agentes de la Fiscalía de Jalisco se dirigieron a la brecha peatonal mencionada, donde a unos metros localizaron la bolsa que contenía el cuerpo de la menor. La pequeña presentaba ocho días de evolución cadavérica.

Será en los próximos días cuando se defina la situación jurídica del hombre, cuyo nombre y edad no han sido revelados por las autoridades.

