Sujetos Armados Privan Presuntamente de la Libertad a un Hombre en Tonalá

Múltiples detonaciones con arma de fuego alertaron a los vecinos de la colonia San Gaspar, en Tonalá, donde un hombre fue presuntamente privado de la libertad por sujetos que iban a bordo de una camioneta blanca.

Tras varios reportes al 911 de emergencias, policías municipales acudieron a la zona para verificar lo sucedido y, a su llegada, localizaron casquillos percutidos sobre la calle Cañada a su cruce con Hidalgo.

¿Qué se sabe del caso?

Al realizar las primeras investigaciones, se informó que sujetos armados habrían ingresado a un domicilio para llevarse a la fuerza a un hombre. Posteriormente huyeron con rumbo desconocido a bordo de una camioneta blanca.

Asimismo, se sabe que en la zona no localizaron a ningún herido, por lo que autoridades continuaron realizando investigaciones para saber si la persona, que aparentemente terminó con un impacto de bala, arribó por sus propios medios a un puesto de socorros.

Policías de Tonalá acordonaron el área y dieron aviso al Ministerio Público de lo ocurrido. Mientras que por la privación de la libertad del hombre se inició una carpeta de investigación para resolver el caso.

Javier Sandoval / N+

