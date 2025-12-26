Inicio Guadalajara Sujetos Armados Privan Presuntamente de la Libertad a un Hombre en Tonalá

Sujetos Armados Privan Presuntamente de la Libertad a un Hombre en Tonalá

El hecho ocurrió en la colonia San Gaspar, donde habitantes permanecieron en alerta por las detonaciones que escucharon desde sus hogares

Investigan presunta privación de la libertad en Tonalá

Policías localizaron casquillos percutidos en la zona. Foto: N+

Múltiples detonaciones con arma de fuego alertaron a los vecinos de la colonia San Gaspar, en Tonalá, donde un hombre fue presuntamente privado de la libertad por sujetos que iban a bordo de una camioneta blanca.

Tras varios reportes al 911 de emergencias, policías municipales acudieron a la zona para verificar lo sucedido y, a su llegada, localizaron casquillos percutidos sobre la calle Cañada a su cruce con Hidalgo. 

¿Qué se sabe del caso?

Al realizar las primeras investigaciones, se informó que sujetos armados habrían ingresado a un domicilio para llevarse a la fuerza a un hombre. Posteriormente huyeron con rumbo desconocido a bordo de una camioneta blanca. 

Asimismo, se sabe que en la zona no localizaron a ningún herido, por lo que autoridades continuaron realizando investigaciones para saber si la persona, que aparentemente terminó con un impacto de bala, arribó por sus propios medios a un puesto de socorros.

Policías de Tonalá acordonaron el área y dieron aviso al Ministerio Público de lo ocurrido. Mientras que por la privación de la libertad del hombre se inició una carpeta de investigación para resolver el caso.

Javier Sandoval / N+

Inseguridad en Guadalajara
