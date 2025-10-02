Joven Dispara a Dueño y Empleado de Tienda en Tonalá Tras Molestarse por No Venderle Cigarros

Un joven le disparó al dueño y al empleado de una tienda de abarrotes en Tonalá luego de que supuestamente no le quisieron vender cigarros, que de acuerdo a testigos, el delito fue cometido porque no fue atendido de forma rápida.

Paramédicos y policías arribaron a la calle Insurgentes, al cruce con Zalatitán, en la colonia San Gaspar, donde está ubicada la tienda, con la intención de atender a las víctimas, una de 57 años y otra de 29.

Después de que los heridos fueron estabilizados, los trasladaron de emergencia a una unidad médica para su atención. Ambos presentaban un impacto de bala en el abdomen y su estado de salud fue reportado como delicado.

Los vecinos mencionaron a los policías que el empleado de la tienda cuenta con una discapacidad intelectual, por lo que no pudo venderle los cigarros al agresor, por lo que le disparó, y segundos después abrió fuego contra el dueño.

El agresor escapó después de robar las cámaras de vigilancia

De acuerdo a los testigos, con el agresor iba otro sujeto, cuyas características corresponden a dos jóvenes con vestimenta oscura, quienes se robaron las cámaras de vigilancia antes de escapar a bordo de una motocicleta con rumbo desconocido.

Los agentes del Ministerio Público iniciaron investigaciones correspondientes para lograr la captura de ambos sujetos.

Por su parte, los policías de Tonalá, montaron un operativo, con la intención de localizar a los responsables, ya que no se han reportado personas detenidas por este delito.

Javier Sandoval / N+

