Joven Elige Vivir en un Túnel del Centro de Guadalajara; Esta es su Historia
N+
Alfonso es un joven vive en un túnel del Centro de Guadalajara, esta es su historia.
Alfonso de Jesús, de 26 años, es un joven que desde hace tres meses vive en el túnel ubicado sobre la Av. Hidalgo, en el Centro de Guadalajara, quien acondicionó uno de los ductos de ventilación con plásticos, madera y una puerta improvisada con cadena y candado.
Yo vivía en Zapopan, en una casa, es que tengo mamá y papá, nomás que yo estoy aquí porque yo quiero, no porque ocupe de estar, pues en la calle. Sí hablo con mis papás, dicen que me regrese a la casa, pero como no les hago caso, ya no me dicen nada
Alfonso de Jesús, quien vive en un túnel de Guadalajara
Al exterior de su dormitorio se observan artículos de cocina, cobijas y prendas de vestir, además material de reciclaje como cartón, fierro y plástico que Alfonso reúne para después vender y así obtener recurso económico.
Alfonso confirma que no le hace daño a nadie, por lo que pide no ser desalojado como en ocasiones anteriores.
Sí, tengo todo bien arreglado aquí, y la basura, todo lo que había lo recogí todo, porque estaba tan sucio aquí y todo bien lleno de basura. Lo único que quiero es que no me molesten con que me dejen vivir a gusto, y no me estén sacando como la otra vez, hace poquito me sacaron la primera vez, y se llevaron todas mis cosas y dejaron toda la basura aquí adentro y yo tuve que limpiar y hasta ahorita no han venido otra vez, si no, ya me hubieran sacado
Alfonso de Jesús, quien vive en un túnel de Guadalajara
Representa un riesgo para la salud vivir cerca de estos ductos
Cabe mencionar que estos ductos sirven para ventilar los gases emitidos por los automóviles que circulan en el interior del túnel, por lo que estar ahí puede representar un riesgo para la salud.
Por otro lado, autoridades señalan que las personas en situación de calle usan estos espacios para realizar actos ilícitos, el caso más reciente fue la detención de un hombre de 50 años que se encontraba quemando cable dentro de una alcantarilla.
