Joven Confiesa que Mató a Mujer en Zapopan; Dijo Estar Influenciado por un Género Musical

Daniela Julieth, nutrióloga de la Universidad de Guadalajara (UDG), fue asesinada a los 24 años en el municipio de Zapopan, por un joven de 18, quien de acuerdo a las autoridades, confesó que fue influenciado a cometer este delito por la música del género black metal.

Noticia relacionada: Joven de Puerto Vallarta Asesinada a Puñaladas Dentro de su Hogar en Zapopan

Marcos Alexander, supuestamente influenciado por el género musical de metal pesado, tomó varios camiones sin rumbo fijo desde el municipio de Tonalá en busca de alguna víctima.

Simplemente nos comenta que por escuchar una música black metal, un tipo de metal, una música lo llevó a este hecho Roberto López Macías, Comisario de la Policía de Zapopan

El joven llevaba una capa negra, y fajado a la cintura tenía un cuchillo táctico. Se bajó del autobús en el Periférico, a la altura de la colonia Arboledas, en Zapopan, y empezó a caminar.

Luego de haber caminado alrededor de 500 metros, entró a la colonia Paseos del Sol, vio la oportunidad de ingresar a una casa ubicada sobre la calle Pegaso. Llegó hasta una habitación del segundo piso, donde vivía Daniela Julieth.

Sin mediar una sola palabra, el joven empezó a atacar a la nutrióloga, quien murió después de recibir varias cuchilladas.

No, simplemente refiere que vio la oportunidad, vio el tema que era vulnerable y se metió a la casa e hizo lo que tenía que hacer Roberto López Macías, Comisario de la Policía de Zapopan

Los gritos de la mujer alertaron a los vecinos, y a quienes se encontraban en la vivienda, quienes llegaron a la habitación y localizaron al joven, el cual escapó por la ventana de un salto, y pese a que eran al menos cuatro metros de altura, huyó corriendo.

Tras el ataque, los vecinos, quienes pensaban que se trataba de un asalto, empezaron a seguirlo hasta que consiguieron detenerlo a una cuadra del lugar.

Y ya lo tenían detenido, nos lo entregan a los compañeros que están en campo y van a asegurarse qué fue lo que pasó. Y una vez estando en el domicilio, se dan cuenta de lo que hizo Roberto López Macías, Comisario de la Policía de Zapopan

¿Quién era Daniela Julieth?

Daniela, procedente de Puerto Vallarta, había llegado a Zapopan hace más de un año para ejercer su carrera de nutrióloga, además de que daba asesorías en un gimnasio.

Vecinos de Daniela quedaron consternados, ya que mencionaron que la zona era tranquila y nunca habían visto un crimen como este.

No sabía que rentaba hasta ahorita que salió en las noticias. No, pues sí me sorprende porque la chava vivía arriba y la señora abajo, y se me hace raro, por dónde se paño ese señor o qué. Aquí en Paseos del Sol sí, yo tengo 50 años viviendo aquí pero nunca había sabido de eso Vecina de la colonia Arboledas

Las investigaciones duraron en el lugar varias horas, tiempo suficiente para que arribaran familiares de Daniel Julieth para identificarla de manera formal.

Juan Pablo Ortega / N+

Historias recomendadas: