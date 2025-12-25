Asesinan a Golpes a Joven de 20 Años en Complejo Habitacional de Zapopan

Un joven de 20 años fue asesinado a golpes por dos sujetos que lo atacaron en la colonia Altagracia, al norte de Zapopan, dejando así una amarga Navidad para su familia.

Noticia relacionada: Joven Choca en Tonalá y Fallece su Novia de 21 Años

La agresión ocurrió en los andadores de un complejo habitacional ubicado sobre la calle Covadonga, al cruce de Campo Alegre en la colonia Antes mencionada. Según lo informado, el joven estaba bebiendo en la zona cuando los responsables lo golpearon sin piedad. Al parecer, previamente tuvieron un percance vial.

¿Qué se sabe de los responsables?

La víctima, de 20 años, quedó inconsciente a un costado de un vehículo compacto y una moto. Esta última presuntamente de su propiedad; al arribo de paramédicos y policías, se confirmó que el joven ya no tenía signos vitales. Además mencionaron que los golpes los presentaba principalmente en el rostro.

Los causantes, que por cierto vestían de negro, escaparon en un auto del que no se proporcionaron características. El ahora fallecido no fue identificado en el lugar.

Miguel Zaragoza García / N+

Historias recomendadas: