Asaltantes Golpean a Joven y le Roban su Bicicleta en Tlaquepaque; Se Reporta Grave

Un joven fue brutalmente golpeado por un grupo de asaltantes que le robaron su bicicleta sobre la carretera a Chapala, en el municipio de Tlaquepaque. Su estado de salud fue reportado de regular a grave.

Los hechos ocurrieron este 29 de octubre, cuando el joven se dirigía a trabajar a bordo de su bicicleta, y fue sorprendido por varios sujetos que le causaron la agresión.

El joven quedó inconsciente sobre la jardinera de una vivienda

Después de la golpiza, el joven quedó inconsciente, y cuando recobró el conocimiento, se encontraba en una jardinera de las calles Antonio Álvarez Esperanza y Emiliano Zapata, en la colonia Las Liebres.

Paramédicos de la Cruz Verde Marcos Montero trasladaron al joven hasta sus instalaciones, luego de que una vecina notificó a las autoridades sobre su presencia en la jardinera de su casa.

A nuestro arribo está bastante golpeado, presenta heridas en cráneo, en cara, con probable fractura en huesos propios de nariz, así como hematomas y heridas. Los reportantes lo refieren inconsciente, a nuestro arribo ya estaba personal de la Comisaría, el mismo ya estaba platicando con ellos sobre lo sucedido Bryan Lamas, paramédico de la Cruz Verde

Acerca de los causantes, no se tiene información, ya que escaparon con la bicicleta robada.

Juan Pablo Ortega / N+

Historias recomendadas: