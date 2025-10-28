Rescatan a Joven de un Secuestro en la Nueva Central de Autobuses de Tlaquepaque

Una joven fue rescatada de un secuestro después de que las autoridades la localizaron gracias a su reloj digital, en las inmediaciones de la Nueva Central de Autobuses de Tlaquepaque.

La joven relató que tres hombres la habrían forzado a subir a un vehículo sedán en la colonia Las Huertas, para posteriormente llevarla hacia un rumbo desconocido a una casa aparentemente abandonada.

Exigieron 50 mil pesos a los padres de la joven para su liberación

Sin embargo, los padres de la joven mencionaron que recibieron mensajes por personas desconocidas, quienes les exigían 50 mil pesos por la liberación de su hija, por lo que reportaron el hecho.

Oficiales de la Comisaría de Inteligencia, en coordinación con la Unidad de Búsqueda de la Secretaría de Seguridad, realizaron labores de rastreo a través del GPS del reloj digital de la joven, por lo que la encontraron en las inmediaciones de la estación de autobuses.

Según testigos, la joven habría sido liberada desde un vehículo, luego de que los presuntos delincuentes se dieran cuenta de la presencia policial, para después acelerar su marcha y escapar.

Después de una revisión médica, se informó que la joven no presentaba lesiones, sólo una severa crisis nerviosa.

