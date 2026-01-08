Joven de 23 Años Muere Mientras Dormía Tras el Derrumbe de su Casa en El Salto

Un joven, de 23 años, falleció en El Salto tras el colapso de un domicilio en la avenida Del Parque. El crujir de las paredes fue lo que alertó a los vecinos de la zona.

El accidente ocurrió cuando el joven dormía, quedando atrapado en el derrumbe de esta casa construida parcialmente de adobe. Sólo una barda aguantó el percance; aunque los amigos de la víctima trataron de auxiliarlo, fue en vano.

Cuando los compañeros de servicios de emergencia, tanto ambulancia como Protección Civil, ya se había acontecido un derrumbe Adán Domínguez, Coordinador de Emergencias

Logran sobrevivir dos habitantes del hogar

A decir de las autoridades, otras dos moradoras alcanzaron a salir cuando vieron que la casa comenzó a agrietarse; al parecer, ellas le dijeron al joven que se saliera, pero se quedó dormido.

Aparentemente el domicilio sufrió hace uno o dos meses un accidente automovilístico en donde fue impactada la casa y aparentemente sufrió esos daños estructurales que se fueron prolongando Adán Domínguez, Coordinador de Emergencias

Cabe hacer mención que la mayoría de las casas de esa zona son bastante antiguas.

Miguel Zaragoza García / N+

