Joven Lucha por su Vida Tras Recibir Descarga Eléctrica de 23 Mil Voltios en Tlaquepaque

Un joven de 20 años se debate entre la vida y la muerte después de que recibió una descarga eléctrica de 23 mil voltios tras haber chocado su vehículo contra otro en el municipio de Tlaquepaque.

Los hechos ocurrieron sobre el cruce de las avenidas Artesanos y Prolongación Gobernador Curiel, en la colonia Artesanos, cuando dos vehículos pesados chocaron entre sí.

Esto causó que uno de los vehículos involucrados jalara algunos cables de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por lo que el conductor de éste recibió la descarga eléctrica.

El joven, después de chocar, trató de quitar algunos de estos cables que quedaron atorados cuando recibió la descarga.

Al parecer, el mismo estaba arriba del tráiler moviendo los cables e hizo contacto con uno de 23 mil voltios y el mismo es atendido por SAMU, el paciente va en estado grave Enrique Maderos, Director de Bomberos Tlaquepaque

¿Cuál es el estado de salud del joven electrocutado?

Paramédicos de la Cruz Roja y del SAMU Jalisco, atendieron al joven en el lugar de los hechos, incluso, debido a la gravedad en la que se encontraba, fue intubado para poder trasladarlo a un hospital para continuar con su tratamiento.

Por su parte, Bomberos de Tlaquepaque trabajaron en coordinación con personal de la CFE para eliminar riesgos con los cables que habían quedado en el lugar.

Juan Pablo Ortega / N+