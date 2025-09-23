Jóvenes Motociclistas Terminan con las Piernas Fracturadas Tras Ser Embestidas en Guadalajara

Dos jóvenes motociclistas acabaron con fracturas en las piernas después de ser embestidas por un conductor que huyó, en Guadalajara.

El accidente ocurrió justo en la esquina que forman las calles Tabasco y Juan de la Barrera, en la colonia La Guadalupana de la Perla Tapatía. La motociclista, una joven de aproximadamente 25 años, y su acompañante, una menor de 16, fueron impactadas de lleno por un automovilista que las impactó contra la banqueta. Ambas cayeron con diferencia de tres metros y quedaron totalmente inmóviles sobre el asfalto.

Vecinos que escucharon el fuerte golpe y salieron de inmediato, localizando a ambas mujeres aquejando fuertes dolores, por lo que se pidió a través del 911 una ambulancia para que pudieran prestarles los primeros auxilios.

¿Qué ocurrió con las jóvenes motociclistas?

Paramédicos de la Cruz Verde acudieron para su ayuda, informando que ambas requerían traslado hospitalario, pues las jóvenes motociclistas presentaban fracturas abiertas en las piernas.

En el lugar no hubo nadie que atestiguara el accidente, por lo que del automovilista causante no se tiene una sola pista. Será crucial el análisis de cámaras de vigilancia particulares para obtener datos que lleven a la localización del responsable y que pague por los daños y las lesiones.

Cabe mencionar que por más de 30 minutos se estuvo pidiendo tanto la presencia de la Policía de Guadalajara como de agentes viales, sin que ninguno llegara al lugar para fungir como primer respondiente.

