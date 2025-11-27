Agricultores y Transportistas Levantaron los Bloqueos Carreteros en Jalisco; Esta es la Razón

Mediante un comunicado difundido en redes sociales, la SEGOB informó que este jueves se realizó una reunión con los dirigentes de productores agrícolas y transportistas y se abrieron carreteras bloqueadas en Jalisco.

Productores y Transportistas Levantaron los Bloqueos Carreteros en JaliscoNota relacionada: Conductores de Camiones se Regresan Tras Cuarto Día de Bloqueos en Carretera Jamay-La Barca

En el encuentro se les dieron a conocer programas y acciones institucionales que aplicará el Gobierno de México en distintos estados para atender sus demandas. Además, se instalaron tres mesas de trabajo: una para abordar temas de seguridad en carreteras, otra para aclarar dudas sobre los ordenamientos legales en materia de agua y una más para tratar asuntos relacionados con el campo.

La SEGOB informó que se llevó a cabo una reunión con dirigentes de productores. Foto: N+

¿Qué ocurrió tras la reunión con transportistas y productores?

Los manifestantes acordaron retirar los bloqueos en varias carreteras del país para permitir el libre tránsito y el paso de servicios de emergencia.

¿Qué carreteras estuvieron bloqueadas hasta el día de hoy en Jalisco?

Autopista México-Guadalajara

Ramal La Barca-Jiquilpan, km 10+000, a la altura de La Barca

Autopista Guadalajara-Colima, km 87+000

Carretera La Barca-Atotonilco, km 1+800, en La Barca

Las Noticias N+

Historias recomendadas: