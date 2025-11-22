Rescatan a Menor Secuestrado en Tlaquepaque y Detienen a 3 Presuntos Responsables

El rápido actuar de un padre de familia y la pronta intervención de policías de San Pedro Tlaquepaque permitieron el rescate de un menor de edad que había sido privado de la libertad, así como la detención de tres presuntos responsables.

Noticia relacionada: Rescatan a Joven de un Secuestro en la Nueva Central de Autobuses de Tlaquepaque

Los hechos ocurrieron la mañana de este 22 de noviembre, cuando elementos de la Policía Municipal realizaban un recorrido de vigilancia por la colonia Santa Cruz del Valle.

Durante el patrullaje, un hombre se acercó a los oficiales para pedir auxilio, señalando que momentos antes varios sujetos se habían llevado por la fuerza a su hijo menor de edad.

Ante el reporte, los uniformados desplegaron un operativo de búsqueda para localizar una camioneta en color azul y una motocicleta, cuyas características fueron proporcionadas por el padre del menor.

A unas cuadras de distancia, en el cruce de las calles San Gertrudis y San Camilo, en la colonia Parques de Santa Cruz del Valle, los oficiales lograron ubicar los vehículos señalados.

De acuerdo con información proporcionada por la propia corporación, en el lugar fueron localizadas tres personas mayores de edad y un menor, que posteriormente fue confirmado como la víctima.

Al momento de localizar dichos vehículos es que se logra avistar a tres masculinos mayores de edad y un menor, que se confirmó que la persona que se habían llevado efectivamente, era un menor de edad, el cual ya presentaba huellas de violencia, así como de tortura Elemento de la Policía de Tlaquepaque

Las autoridades señalaron que actuaron conforme a los protocolos correspondientes para rescatar al menor, quien se encontraba en un riesgo inminente, y lograr la detención de los tres sujetos que presuntamente lo mantenían privado de la libertad.

Durante la revisión, a uno de los detenidos se le aseguraron 34 envoltorios con una sustancia conocida como cristal.

¿Cómo ocurrió la privación de la libertad del menor?

En otro testimonio, un elemento de la corporación explicó la forma en que ocurrió la privación de la libertad.

El menor estaba en su domicilio, cuando posteriormente dice que arriban dos personas a su domicilio, lo sacan a la fuerza y se lo empiezan a llevar Elemento de la Policía de Tlaquepaque

El menor fue rescatado con vida; sin embargo, presentaba algunas lesiones. Los tres detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quien se encargará de realizar las investigaciones correspondientes y determinar su situación jurídica.

Priscilla Velasco / N+

Historias recomendadas: