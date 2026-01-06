Localizan a Familia Privada de la Libertad en Tonalá; Esto se Sabe del Caso

Ya fue localizada con vida la familia que fue privada de la libertad en el fraccionamiento Colinas de Tonalá.

Sin dar mayores detalles, la Fiscalía de Jalisco confirmó la localización de tres adultos, una mujer y un menor de tan solo un año, todos ellos colombianos, quienes ya se encuentran bajo resguardo de personal de la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas para continuar con las investigaciones.

De acuerdo con el primer reporte de policías tonaltecas, al menos varios sujetos armados y a bordo de motocicletas habían ingresado al domicilio ubicado en el Coto del Bosque para obligar a la familia a abordar su propio vehículo y, posteriormente, salir del fraccionamiento con rumbo desconocido.

Localizan a familia colombiana. Foto: N+

Esta versión fue confirmada por vecinos y habitantes de la zona, quienes aseguraron que momentos antes del plagio avistaron a cuatro hombres con actitud sospechosa que consumían droga y que, además, daban rondines a bordo de dos motos.

Si se veían así le dije a mi esposa dejo me doy una vuelta porque está raro esos hombres ahí sentados viendo la casa y se me hace más raro que fueran hombres así que estuvieran esperando ahí, no sé Habitante de fraccionamiento Colinas, de Tonalá.

Vecinos de los alrededores aseguran que no se explican cómo fue que estos sujetos lograron ingresar al Coto del Bosque cuando este cuenta con una caseta de vigilancia y solo permite el acceso a vehículos residentes de la zona.

¿Existe alguna relación entre este suceso y otros crímenes?

El gobernador de Jalisco, por su parte, adelantó que este hecho podría estar vinculado al reciente asesinato del empresario Alberto "El Prieto" Valencia. Según autoridades, su muerte estaría relacionada con prestamistas colombianos que operan bajo la modalidad de "gota a gota" y "rifas colombianas" ilegales.

Que estaban dentro de este mismo sistema de créditos por goteo y que los levantaron para cobrar ese recurso. En esta red de préstamos donde se investiga este agrupamiento que tenía ‘El Prieto’, entonces todo puede estar relacionado incluso con lo de Tonalá Pablo Lemus Navarro, gobernador de Jalisco.

Lemus Navarro también señaló que ya trabajan con el Instituto Nacional de Migración para reforzar la entrada de personas de otros países.

