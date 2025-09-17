Localizan a Kevin, Joven Arrastrado por la corriente de un Arroyo en Tonalá, Jalisco

Gracias a Dios lo encontramos, no como quisiéramos, pero lo encontramos, que es lo que importa. Alejandra Rivera, hermana de Kevin

Luego de 36 horas de búsqueda, Kevin de Jesús fue localizado. Se trata del joven de 20 años que la noche del lunes intentó cruzar a bordo de su motocicleta un arroyo en la colonia Lomas de la Soledad, en Tonalá.

Localizan el cuerpo de Kevin. Foto: N+

Dada la fuerza de la corriente, quedó atrapado y ya no pudo salir. Un amigo que lo acompañaba logró ponerse a salvo y fue quien dio aviso a la familia de Kevin.

Rápido fuimos al lugar e intentamos mover gente para iniciar su búsqueda, pero era complicado, pues el agua estaba creciente, seguía lloviendo. Ya fue un momento de desesperación, de angustia, de preocupación, de si estaba vivo, cómo se encontraba. Alejandra Rivera, hermana de Kevin

A los trabajos se unieron elementos de Protección Civil de Tonalá, Guadalajara y del estado, así como personal de la Comisión Estatal de Búsqueda, policías de Tonalá y de la Secretaría de Seguridad, quienes apoyaron con drones.

Pie a tierra, la búsqueda se complicó por lo azolvado que está el cauce del arroyo que cruza el parque Luis Quintanar, tanto del lado de Tonalá como en Guadalajara.

Bastante tipo de topografía distinta y en medio de maleza y arbustos es donde se localiza el cuerpo. Al parecer se indica que es el cuerpo de la persona que se estaba reportando como desaparecida. Sergio Herrera, director de Operaciones de Bomberos Guadalajara

¿Dónde fue localizado el cuerpo de Kevin?

El cuerpo de Kevin de Jesús fue localizado a cuatro kilómetros de donde intentó cruzar el arroyo.

Desafortunadamente, se convierte en la víctima mortal número 18 de la temporada de lluvias; quince de los casos ocurrieron al intentar cruzar arroyos o ríos.

Recomendamos seguir todas las indicaciones preventivas en nuestras redes oficiales. Deje de hacer en caso de que estén en medio de una tormenta y no cruzar estos puntos que son muy conocidos por tener riesgo de inundación. Sergio Herrera, director de Operaciones de Bomberos Guadalajara



