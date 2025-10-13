Menor de Guanajuato con Ficha de Búsqueda es Localizado en la Central Camionera de Tlaquepaque

Elementos de la Policía de San Pedro Tlaquepaque localizaron a un adolescente de 17 años que contaba con una Alerta Amber activa emitida en el estado de Guanajuato. El hallazgo ocurrió en las inmediaciones de la Nueva Central Camionera, luego de que personal del módulo 2 reportara la presencia del joven que intentaba comprar un boleto con destino a León.

¿Qué hacía el joven en Tlaquepaque?

El adolescente no portaba una identificación oficial, por lo que el personal de la terminal, siguiendo los protocolos establecidos, le negó la venta y alertó de inmediato a las autoridades municipales. Minutos después, los oficiales arribaron al sitio y encontraron al menor en buen estado de salud.

El joven manifestó haberse trasladado por decisión propia a Guadalajara, sin dar mayores detalles. Durante el procedimiento, un hombre que se identificó como su primo acudió al lugar para acompañarlo y confirmar su identidad.

El joven volvió con su familia

Tras el reporte, la Policía de Tlaquepaque contactó a los padres del adolescente, quienes viajaron desde Guanajuato para reencontrarse con su hijo. El caso fue turnado al Ministerio Público especializado en personas desaparecidas, el cual, al no encontrar indicios de delito ni signos de violencia, determinó que el menor fuera entregado a sus familiares.

