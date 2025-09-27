Localizan a Niña en la Estación Las Pintas, Mi Macro Periférico; Dijo que sus Padres la Corriero

Una niña de 10 años apareció en medio de la noche en la estación Las Pintas de Mi Macro Periférico, en Tlaquepaque. De acuerdo con los guardias de seguridad privada, la menor les dijo que sus padres la habían corrido de casa.

Policías municipales acudieron al lugar y le brindaron acompañamiento para garantizar su integridad.

La menor fue localizada cerca de la medianoche, lo que sorprendió al personal de seguridad. De inmediato, se dio aviso a la cabina de la Comisaría de Tlaquepaque. Al llegar, los oficiales se entrevistaron con la niña y solicitaron la presencia de paramédicos para verificar que no presentara huellas de violencia.

La menor regresó a casa con su familia. Foto: N+

También se alertó a sus padres, quienes acudieron con sus identificaciones y el acta de nacimiento. La menor fue reportada en buen estado de salud y devuelta en ese momento.

¿Por qué la niña de 10 años decidió huir de su casa?

Los padres dijeron ser vecinos de la colonia Guadalupana. No informaron los motivos que llevaron a la niña a salir de su hogar y caminar hasta el Anillo Periférico. Finalmente, se retiraron a su domicilio

