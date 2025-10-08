Localizan a un Perrito Embolsado y Encadenado Dentro de una Fosa Clandestina en Zapopan

El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco informó que, durante los trabajos de limpieza en una fosa clandestina ubicada en un predio de la colonia Arroyo Hondo, en el municipio de Zapopan, fue localizado el cuerpo de un perro.

Noticia relacionada: Localizan 5 Fosas Clandestinas en Tepetongo; Podría Haber Víctimas Menores de 20 Años

El animal estaba embolsado y tenía cadenas en las patas. Los integrantes del colectivo no descartan que la mascota haya sido torturada. Hasta el momento, es el primer perro localizado en una fosa clandestina en Jalisco, convirtiéndose así en una víctima más.

En este punto se han encontrado 17 bolsas con cuerpos mutilados, una bolsa con ropa y, este martes, la que contenía el cuerpo de la mascota.

Fosas clandestinas en Zapopan, Jalisco

Cabe mencionar que la fosa en Arroyo Hondo no es la única localizada en el municipio de Zapopan, ya que también se trabaja en una de la colonia Ángeles de Nextipac.

El colectivo Manos Buscadoras dio a conocer que los trabajos de búsqueda continúan en la zona y que las excavaciones con maquinaria, realizadas por personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses en coordinación con la Fiscalía del Estado, arrojaron nuevos hallazgos este martes.

A poco más de un mes desde que la fosa fue descubierta gracias a una denuncia anónima, se han completado siete cuerpos, de los cuales dos ya fueron identificados, según informó la líder del colectivo Manos Buscadoras.

Al momento, han rescatado nueve bolsas con restos humanos y ,en total, suman 84 bolsas localizadas.

Javier Sandoval / N+

Historias recomendadas: